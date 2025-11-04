La Consellería do Mar y la Cofradía San Martiño estudian iniciativas para mejorar su rentabilidad

Imagen de archivo de la cofradía de pescadores de O Grove Gonzalo Salgado

El director general de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Cándido Rial, se reunió ayer con representantes de la cofradía de pescadores San Martiño de O Grove. El objetivo de este encuentro fue profundizar en el impulso y en el desarrollo del sector marítimo y pesquero de la zona.

Tal y como señala la Consellería, el pósito meco es un referente en la conservación y promoción del marisqueo y pesca artesanal, por lo que esta reunión también sirvió para analizar los retos a los que se enfrentan los profesionales, así como las iniciativas que se están llevando a cabo para mejorar la sostenibilidad y la rentabilidad de su actividad.

La cofradía de O Grove, fundada en el siglo XIX, es una de las más antiguas de Galicia y agrupa a un total de 518 socios. De ellos 386 se dedican al marisqueo a pie, 26 al marisqueo a flote, 28 a recursos específicos, 78 a la pesca de bajura y 44 a otras modalidades. Entre todos los profesionales del mar que la conforman se distingue a personas de diferentes concellos de la comarca, destacando O Grove, Cambados, Meaño y Sanxenxo.

En cuanto al ámbito territorial de este pósito abarca una zona muy amplia, desde punta Borrelo en Cambados hasta punta Faxilda en Sanxenxo.