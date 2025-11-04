Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Grove

La Consellería do Mar y la Cofradía San Martiño estudian iniciativas para mejorar su rentabilidad

El pósito meco es un referente en la conservación y promoción del marisqueo y pesca artesanal

C. Hierro
04/11/2025 20:32
Imagen de archivo de la cofradía de pescadores de O Grove
Imagen de archivo de la cofradía de pescadores de O Grove
Gonzalo Salgado

El director general de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Cándido Rial, se reunió ayer con representantes de la cofradía de pescadores San Martiño de O Grove. El objetivo de este encuentro fue profundizar en el impulso y en el desarrollo del sector marítimo y pesquero de la zona.

Tal y como señala la Consellería, el pósito meco es un referente en la conservación y promoción del marisqueo y pesca artesanal, por lo que esta reunión también sirvió para analizar los retos a los que se enfrentan los profesionales, así como las iniciativas que se están llevando a cabo para mejorar la sostenibilidad y la rentabilidad de su actividad.

La cofradía de O Grove, fundada en el siglo XIX, es una de las más antiguas de Galicia y agrupa a un total de 518 socios. De ellos 386 se dedican al marisqueo a pie, 26 al marisqueo a flote, 28 a recursos específicos, 78 a la pesca de bajura y 44 a otras modalidades. Entre todos los profesionales del mar que la conforman se distingue a personas de diferentes concellos de la comarca, destacando O Grove, Cambados, Meaño y Sanxenxo.

En cuanto al ámbito territorial de este pósito abarca una zona muy amplia, desde punta Borrelo en Cambados hasta punta Faxilda en Sanxenxo. 

Te puede interesar

Una actuación organizada por la asociación

La comisión de fiestas de Vilalonga lanza un último llamamiento vecinal para impedir su disolución
C. Hierro
Sito Miñanco vuelve a caer en una operación antidroga. Gonzalo Salgado

Suspenden de forma temporal la subasta de bienes a Sito Miñanco y Marcial Dorado
Olalla Bouza
Salida del colegio por una puerta diferente a la habitual, al estar vallada

Convocan un consejo escolar extraordinario para abordar la situación del colegio A Lomba de Vilagarcía
Olalla Bouza
Uno de los tramos en los que se actuó en la Avenida de Vilariño

La Xunta refuerza el firme en las avenidas de Galicia y Vilariño, en Cambados
A. Louro