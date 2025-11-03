Mi cuenta

O Grove

La Casa de Cultura acoge desde hoy una muestra de fotografía meca

La exposición, ‘Imáxenes con acento Meco’, estará abierta al público desde hoy y hasta el próximo 28 de noviembre

Fátima Pérez
03/11/2025 08:20
‘Imáxenes con acento Meco’
‘Imáxenes con acento Meco’
Cedida

Desde hoy y hasta el próximo 28 de noviembre se podrá visitar en la Casa de Cultura ‘Manuel Lueiro Rey’, en O Grove, las obras de la exposición fotográfica organizada por el CMDC Breogán: ‘Imáxenes con acento Meco’.

Samuel Arnoso, Ana Gondar, Paco Luna y Jose Luiz Oubiña son los cuatro artistas que colaboran en esta edición con seis obras cada uno, y todas relacionadas con el municipio meco.

Arnoso apuesta por los atardeceres, mientras que Gondar escoge panorámicas de playas y Luna repite con las puestas de sol, pero también presenta mujeres mariscadoras. Finalmente, Oubiña se decanta por un trabajo dirigido a tres reconocidos grovenses: Javier Olleros, Gogue y Montse Betanzos. 

