La Casa de Cultura acoge desde hoy una muestra de fotografía meca

‘Imáxenes con acento Meco’ Cedida

Desde hoy y hasta el próximo 28 de noviembre se podrá visitar en la Casa de Cultura ‘Manuel Lueiro Rey’, en O Grove, las obras de la exposición fotográfica organizada por el CMDC Breogán: ‘Imáxenes con acento Meco’.

Samuel Arnoso, Ana Gondar, Paco Luna y Jose Luiz Oubiña son los cuatro artistas que colaboran en esta edición con seis obras cada uno, y todas relacionadas con el municipio meco.

Arnoso apuesta por los atardeceres, mientras que Gondar escoge panorámicas de playas y Luna repite con las puestas de sol, pero también presenta mujeres mariscadoras. Finalmente, Oubiña se decanta por un trabajo dirigido a tres reconocidos grovenses: Javier Olleros, Gogue y Montse Betanzos.