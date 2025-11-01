Medio centenar de embarcaciones se preparan para recibir la centolla

Imagen de archivo de la primera jornada de capturas de centolla el año pasado en O Grove Mónica Ferreirós

Los miembros de la Cofradía de Pescadores San Martiño de O Grove se preparan para la apertura de la veda de la centolla y, por tanto, para comenzar la campaña más importante para las embarcaciones de artes menores de la localidad.

Está previsto que medio centenar de embarcaciones salgan al mar el domingo para echar los “miños” y, pasada la madrugada ya esté permitida su recogida para conocer el número de capturas. Como en años anteriores, se espera que la mayor parte de las embarcaciones esperen a las primeras horas del lunes para llevar a cabo este trabajo y llevar a tierra las primeras centollas de la temporada.

Imagen de archivo de la descarga de centollas en O Grove Mónica Ferreirós

Con esperanzas

El vicepatrón de la cofradía, Antonio Otero, espera que la campaña sea similar a las anteriores y, por lo tanto, las embarcaciones puedan llegar a las cuotas y el precio en lonja sea alto.

“Nós como todos os anos temos toda a esperanza na campaña para que, coma sempre, sexa boa” señala Otero. Y añade: “ O importante tamén é o tempo, que sexa favorable, con ventos do sur, borrascas, mar de fondo..., máis ou menos como o que temos agora.”

En cuanto a las cuotas de capturas continúan como los años anteriores. Así, cada embarcación podrá capturar 35 kilos por día, cantidad a la que se le añaden los mismos kilos por cada uno de los tripulantes enrolados y a bordo.

El precio

Además de las capturas, señala el vicepatrón de la Cofradía, lo importante es el precio que alcance el kilo de centolla en la lonja. “É o máis importante, penso que a partir de vinte euros para arriba xa non sería unha mala cifra”, asegura Otero.

Si los datos son similares a los de la campaña anterior el crustáceo podría alcanzar un precio máximo que rozó los 28 euros, cifra que superó en dos euros la del 2023 y el precio medio acarició los 16 euros. En total, el año pasado durante la primera jornada se llegaron a descargar en la lonja de O Grove poco más de tres toneladas de centollas - 3.030,96 kilos - a la lo que se tradujo en una recaudación total de la lonja que superó los 48.000 euros, cantidad similar a la temporada pasada a pesar de una disminución notable en las capturas.