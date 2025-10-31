Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Grove

El Concello licita por 53.500 euros la sustitución de la caldera del campo Monte da Vila por una de biomasa

El objetivo es modernizar las instalaciones adaptándolas a energías menos contaminantes

C. Hierro
31/10/2025 18:28
Fachada del Concello de O Grove
Fachada del Concello de O Grove
Gonzalo Salgado

El Concello de O Grove saca a licitación la sustitución de la actual caldera de gasóleo del campo de fútbol Monte da Vila por una de biomasa por un presupuesto inicial de 53.541,24 euros. La obra incluye, además, la instalación del nuevo sistema de alimentación y los depósitos para el almacenaje de combustible y de inercia.

El objetivo de esta obra es modernizar las instalaciones municipales, adaptándolas al uso de energías menos contaminantes así como renovar los equipos obsoletos.

Esta obra, señalan desde el Concello, responde a la adaptación del edificio a la normativa vigente que determina la obligación de utilizar energías renovables en las instalaciones de calefacción y de agua calienta sanitaria de todos los edificios. Con esta instalación, se busca una mayor eficiencia, tanto económica como energética, además de la reducción de las emisiones nocivas a la atmósfera.

Está previsto que, una vez se adjudiquen los trabajos, la obra esté terminada en el plazo de una semana.

Te puede interesar

La reunión celebrada este viernes

La DO Rías Baixas hizo 64.000 kilómetros para su promoción este año y prepara la de 2026
Redacción
La edila Amparo Cerecedo entregó a Sara Outeiral, de DS Smith Packaging Cartogal, la memoria final del proyecto socieducativo y medioambiental desarrollado en el CAD

El programa socioeducativo y medioambiental del Centro Integral de Atención á Discapacidade de A Pobra atendió a 65 familias
Chechu López
El alcalde y concejalas de gobierno, en la presentación de este viernes

El 25N incluirá la creación de una mesa, un protocolo y formación al personal municipal de Ribadumia
Redacción
Parte del grupo municipal del PP en el pleno del jueves

El PP afea la supresión de la Romaría dos Maiores en el pleno y critica la gestión local
Fátima Frieiro