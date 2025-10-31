El Concello licita por 53.500 euros la sustitución de la caldera del campo Monte da Vila por una de biomasa

Fachada del Concello de O Grove Gonzalo Salgado

El Concello de O Grove saca a licitación la sustitución de la actual caldera de gasóleo del campo de fútbol Monte da Vila por una de biomasa por un presupuesto inicial de 53.541,24 euros. La obra incluye, además, la instalación del nuevo sistema de alimentación y los depósitos para el almacenaje de combustible y de inercia.

El objetivo de esta obra es modernizar las instalaciones municipales, adaptándolas al uso de energías menos contaminantes así como renovar los equipos obsoletos.

Esta obra, señalan desde el Concello, responde a la adaptación del edificio a la normativa vigente que determina la obligación de utilizar energías renovables en las instalaciones de calefacción y de agua calienta sanitaria de todos los edificios. Con esta instalación, se busca una mayor eficiencia, tanto económica como energética, además de la reducción de las emisiones nocivas a la atmósfera.

Está previsto que, una vez se adjudiquen los trabajos, la obra esté terminada en el plazo de una semana.