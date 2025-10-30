O Grove descubre sus secretos y su patrimonio a través de una ruta

Vista de la ensenada de O Grove Gonzalo Salgado

El Concello de O Grove, en colaboración con la Asociación para a Defensa do Patrimonio Cultural Galego, ha organizado una ruta con el objetivo de mostrar a vecinos y visitantes los secretos y tesoros que conectan esta vila con su pasado y su espíritu marinero.

La actividad, que lleva por nombre “O Grove descoñecido” se basa en un itinerario a través de diferentes rincones del municipio de la mano del técnico municipal Francisco Meis, que contará, entre otros detalles, la fecha de construcción de los edificios más antiguos o su uso siglos atrás.

Un viaje en el tiempo

Esta experiencia, detallan sus organizadores, busca convertirse en un viaje en el tiempo para todos los participantes. “Vai ser unha actividade importante que vai poñer en valor os recursos históricos, arquitectónicos e culturais da vila de O Grove”, señala Francisco Meis.

Entre otros puntos del municipio, señala Meis, la ruta transcurrirá por el antiguo muelle construido en el siglo XVIII que, actualmente, es una arteria vital de O Grove.

Otro de los puntos que se visitarán serán los actuales jardines del Concello para conocer que, anteriormente se trataba de la playa del Hospital. “Explicaremos por que se chamaba así e que é o que había nese espazo”, cuenta uno de los propulsores de la actividad.

Una pieza del siglo XVI

Uno de los puntos clave de la actividad será la presentación a los participantes de una pieza del siglo XVI encontrada recientemente en una casa en demolición. El objeto, que señalan es de “incalculable valor histórico” permaneció oculto más de cien años y, en esta ruta, se contará por primera vez su historia.

“Falaremos da configuración arquitectónica e urbanística de esta e doutras vilas mariñeiras, porque foron distribuidas así as rúas e como son as construccións”, señala Meis. La meta final de la actividad, explica, es visibilizar que dentro del “urbanismo caótico e desordenado, herdanza dos excesos urbanísticos dos anos setenta e oitenta do ano pasado” se esconden tesoros.

Los interesados en participar en la ruta, que será el próximo 15 de noviembre, pueden anotarse de manera gratuita a través del correo: apatrigal@gmail.com.