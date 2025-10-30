Multan a una mujer durante un año por incumplir su condena de trabajos comunitarios en O Grove

Fachada de la Audiencia de Pontevedra Gonzalo Salgado

La Sección número dos de la Audiencia Provincial de Pontevedra establece en un año la pena de multa para una mujer por incumplir una condena anterior que la obligaba a realizar trabajos en beneficio de la comunidad en el concello de O Grove. Así, la acusada deberá pagar una cuota diaria de seis euros durante 12 meses, ascendiendo a una cuantía que supera los 2.000 euros.

Según esclarece la sentencia, los hechos se remontan al año 2022, cuando la mujer fue condenada a una pena de veinte jornadas de trabajos comunitarios, un plan aprobado a su vez por el Centro de Inserción Social de Vigo. Sin embargo, la responsable no acudió ni el primer día de inicio del cumplimiento de la sentencia, prevista para el 1 de abril de 2023, “sin justificar su incomparecencia y la imposibilidad de cumplir la pena impuesta”. De esta forma, la mujer nunca se llegó a presentar en el municipio de O Grove, donde debía hacer labores de mantenimiento y limpieza.

En un primer momento, ante el incumplimiento de la condena, el Juzgado de lo Penal número tres de Pontevedra impuso una sentencia de quince meses de multa con la cuota diaria de seis euros como motivo de ser la “autora penalmente responsable de un delito de quebrantamiento de condena”.

No obstante, la acusada presentó recurso de apelación al considerar la sentencia desproporcionada y superar la pena mínima, alegando la inexistencia de atenuantes ni agravantes. Por ello, solicitó que se rebajase la condena a la mínima de 12 meses, sin afectar a la multa fijada de seis euros.