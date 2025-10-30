Mi cuenta

Diario de Arousa

O Grove

Los concursos de calabazas y disfraces de Samaín del Breogán se trasladan a As Cunchas

La inscripción se hace de manera presencial ese mismo día

C. Hierro
30/10/2025 17:40
Premios que se entregarán a los ganadores del concurso
Premios que se entregarán a los ganadores del concurso
Cedida

Los concursos de calabazas y disfraces organizados por el Club Marítimo Deportivo e Cultural Breogán (CMDC) para la celebración del Samaín se trasladan a la Sala das Cunchas del Concello de O Grove debido a la previsión de lluvia para el día de hoy.

participar en los certámenes deben anotarse a partir de las cuatro de la tarde en la misma ubicación. La inscripción está abierta hasta las cinco y media en el caso del concurso de calabazas y hasta las seis y media para el de disfraces.

El jurado escogerá entre todos los participantes a tres ganadores en cada una de las categorías. Está previsto que la entrega de premios comience a partir de las ocho menos cuarto de la tarde.

El CMDC Breogán organiza un concurso de calabazas y otro de disfraces por el Samaín

Redacción