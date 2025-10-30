Las obras del colegio Rosalía de Castro centran el próximo Pleno

Fachada del Concello de O Grove Gonzalo Salgado

El próximo Pleno, convocado para el lunes a partir de las ocho y media de la tarde, tendrá como tema principal las ansiadas obras para la ampliación del CEIP Rosalía de Castro. Así, el primer punto de la sesión se centra en el dictamen de la propuesta de reconocimiento de la bonificación en el Imposto sobre Construccións, Instalacións e Obras (ICIO) para llevar a cabo estos trabajos.

Otros temas que tendrán cabida en este Pleno serán los informes sobre la adhesión al convenio de colaboración entre el Concello y la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático de la Xunta para, entre otras cosas, el reciclaje de las pilas y acumuladores, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos o los envases domésticos de vidrio de un solo uso.

Además, también está previsto que en la sesión se pueda aprobar el proyecto para la humanización y puesta en valor de la calle Luis Antonio Mestre desde la calle Borreiros hasta la calle de A Praza.

Moción del BNG

El lunes también se debatirá, tras una moción presentada por el BNG la necesidad de incrementar los recursos públicos del Concello de O Grove para hacer frente a la violencia machista, así como la reivindicación del 25 de noviembre.