O Grove licita los trabajos de pavimentación del camino rural de Balea por 57.582 euros

Labores de asfaltado en otra localidad arousana

El Concello de O Grove saca a licitación los trabajos de pavimentación del camino rural de Balea, en la parroquia de San Vicente, por un valor estimado de 57.582 euros.

Según esclarecen desde la administración local, el camino tiene un elevado tráfico de vehículos agrícolas de los vecinos de la zona y, además, da servicio a muchas fincas agrarias que existen a su alrededor. Por ello, el pavimento está muy deteriorado y los residentes han solicitado su mejora.

Así, la optimización de la vía se basará fundamentalmente en la regularización y pavimentación con una nueva capa de rodamiento con asfalto caliente de cinco centímetros de espesor, la señalización horizontal y la limpieza de cunetas.

El contrato establece que el plazo de ejecución de los trabajos será de un mes desde la adjudicación de los mismos, y la presentación de propuestas podrá hacerse hasta al 12 de noviembre.

Asimismo, aprovechando la naturaleza de los trabajos, el proyecto de pavimentación tratará de optar al Plan Camiña Rural 2025-2026 de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural (Agader), un paquete de ayudas destinadas a ampliar, acondicionar y conservar la red de caminos de titularidad municipal.