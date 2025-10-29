Mi cuenta

O Grove

El BNG de O Grove propone al gobierno local hacer un plan de actuación para recuperar el patrimonio popular

Los nacionalistas estacan que en otras localidades gallegas ya se recuperaron rutas de molinos, caminos de fuentes o circuitos de arquitectura rural

Redacción
29/10/2025 16:49
El portavoz del BNG, Anselmo Noia
El portavoz del BNG, Anselmo Noia
Gonzalo Salgado

El BNG de O Grove propone al Concello elaborar un plan de actuación “serio” para recuperar el patrimonio popular de la localidad (molinos, cruceros, fuentes, hórreos, etc.). Según el portavoz nacionalista, Anselmo Noia, el gobierno local tiene la obligación de actuar con urgencia para conservar las construcciones y elementos etnográficos porque “este conxunto tan fermoso como fráxil están en perigo”.

Desde el Bloque consideran que es necesaria una estrategia de actuación municipal para que la conservación de los elementos no dependa de la “boa vontade” de colectivos o personas individuales, “como acontece na actualidade”, señalan.

Así, Noia apunta que el gobierno municipal debe desarrollar un plan con un inventario actualizado, un presupuesto, y proyectos de restauración y mantenimiento periódico. Además, el grupo nacionalista destaca la necesidad de establecer convenios con especialistas, promover campañas y “educar na importancia de coidar o que é de todas”.

Según el portavoz, el abandono del patrimonio popular “non é só unha cuestión estética ou de turismo: é unha cuestión de memoria e dignidade colectiva”.

Desde el BNG destacan que en otras localidades gallegas ya se recuperaron rutas de molinos, caminos de fuentes o circuitos de arquitectura popular que atraen visitantes interesados “na historia viva e no turismo sostible”. “Recuperar e coidar ese patrimonio é un deber moral e unha oportunidade para construir un O Grove máis consciente”, concluyen. 

