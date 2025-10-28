San Vicente acoge el rodaje de la segunda temporada del thriller de Prime, ‘Punto Nemo’

El director de la Axencia Galega das Industrias Culturais en su visita al rodaje Cedida

San Vicente do Mar acoge el rodaje de la segunda temporada de ‘Punto Nemo’, una serie de Ficción Producciones para Prime Video que narra la historia de un grupo de científicos que llega al polo de inaccesibilidad del Pacífico, el punto del océano más alejado de la superficie terrestre.

Hasta el set instalado en la zona de Porto Cuaces se desplazó el director de la Axencia Galega das Industrias Culturais de la Xunta de Galicia, Jacobo Sutil, para asistir a la filmación de varias de las escenas previstas durante la jornada.

El representante de la Consellería de Cultura, que realizó la visita junto a los responsables de Ficción Producciones, Prime Video y Ukbar Filmes —compañía portuguesa también implicada en esta coproducción—, tuvo la oportunidad de saludar y felicitar al equipo: su director, Álex Rodrigo, Óscar Jaenada, Maxi Iglesias y Najwa Nimri, el trío protagonista.

Esta serie de ciencia ficción, con tintes de ‘thriller’, estrenó su primera temporada en marzo de este mismo año con seis episodios y, tras su éxito, el equipo se desplazó de nuevo al municipio grovense para trabajar en la segunda entrega.

Cinco semanas en O Grove

El rodaje en Galicia se extenderá durante cinco semanas y después se moverán a Portugal y a las Islas Canarias.

Como novedad, esta segunda temporada contará con un nuevo director, el ya mencionado Álex Rodrigo, que sustituye a Denis Rovira van Boekholt. Rodrigo formó parte de grandes producciones audiovisuales como ‘La Casa de Papel’ o ‘Vis a Vis’.

La fecha de estreno de esta segunda temporada aún es un misterio, pero espera desvelarse próximamente.