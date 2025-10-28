La AECC de O Grove atendió en 2024 a 291 personas, todas ellas de la localidad

Voluntarias de la AECC de O Grove en una de sus actividades Cedida

La sede de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de O Grove atendió el año pasado a un total de 291 personas. Todas ellas, resalta la presidenta de la asociación, Manola Domínguez, vecinas de la localidad. Entre los usuarios, aclara Domínguez, hay personas de todas las edades, desde niños a la tercera edad y también se contabilizan a quienes padecen la enfermedad y a familiares que precisan de ayuda o asesoramiento.

Su actividad tiene diferentes vertientes. Por un lado ofrecen servicio de psicología y por el otro organizan diferentes talleres u otras actividades que ayuden a los enfermos y a su familia a desconectar y hacer terapia. Además, también ofrecen atención al público semanal en su sede que, actualmente, se encuentra en el conocido como antiguo colegio de As Monxas.

Actualmente la asociación cuenta con una veintena de voluntarios que, tal y como señala su presidenta, trabajan “mucho y hacemos muchas cosas diferentes que siempre tienen mucha aceptación porque la gente de O Grove es muy solidaria”.

Servicio de psicología

Uno de los servicios más demandados por los usuarios es el de psicología. Domínguez explica que normalmente la profesional acude a O Grove cada quince días pero, “si la necesitamos viene todas las semanas”. Además, cuenta que a pesar que el día estipulado para las sesiones psicológicas es el martes, si hay alguna persona que precisa de sus servicios otro día “lo solicitamos y viene”.

Desde la AECC meca animan a todas las personas que lo necesiten a solicitar ayuda, asesoramiento y compañía.