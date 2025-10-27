La Cofradía de Pescadores San Martiño de O Grove recibe más de 46.000 euros para mejorar sus instalaciones y equipamientos

Imagen de archivo de la lonja de O Grove Cedida

La Cofradía de Pescadores San Martiño de O Grove fue beneficiaria de una subvención de 46.091,15 euros para mejorar las instalaciones de la lonja. El objetivo de las acciones es mejorar las condiciones de trabajo y la experiencia de los compradores. Con estas ayudas la cofradía llevó a cabo diferentes obras en la lonja.

as primeras de ellas consistieron en recubrir la pared con panel sándwich, colocar una puerta corredera motorizada y diferentes estanterías. Además, se encargó la instalación de un armario para tapar el cuadro de contadores ubicado en el exterior de la lonja, así como un tejado para proteger la máquina expendedora de hielo y a las personas usuarias de las inclemencias meteorológicas.

Otros trabajos que se llevaron a cabo fueron la instalación de nuevos puntos de luz en el interior de la lonja.

Finalidad de las obras

La subvención económica de la Consellería do Mar que está cofinanciada en un 70% por el Fondo Europeo Marítimo da Pesca e da Acuicultura (FEMPA) y en un 30% por la Comunidad Autónoma tiene tres objetivos principales.

El primero de ellos es beneficiar el interés colectivo, ya que los proyectos abarcan intereses individuales de distintos miembros de la cofradía, así como de los empleados de la lonja y de los compradores que día tras día la visitan.

Otra meta es la adquisición de equipamientos y la mejora de infraestructuras y materiales tecnológicos que afecten de manera directa al sector pesquero y marisquero de la localidad.

Por último, todos los trabajos que se llevaron a cabo en las instalaciones tienen como fin mejorar las condiciones de trabajo en la lonja para conseguir dignificar cada uno de sus puestos y del personal que los ocupa.