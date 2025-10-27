El CMDC Breogán organiza un concurso de calabazas y otro de disfraces por el Samaín

Participantes en el concurso de calabazas de Samaín del CMDC Breogán el año anterior Cedida

El Club Marítimo Deportivo e Cultural Breogán (CMDC), con el objetivo de mantener las tradiciones gallegas, organiza por segundo año consecutivo un concurso de calabazas para celebrar el Samaín. Debido al éxito de participación en la edición pasada, el club amplía sus actividades e incluye también un certamen de disfraces.

El día escogido para la celebración es el viernes 31 de octubre y el lugar la calle Castelao. En caso de lluvia, está previsto que los concursos se trasladen a la Sala das Cunchas del Concello de O Grove.

Todos aquellos que quieran participar con su calabaza decorada se deberán inscribir ese mismo día entre las cuatro y las cinco de la tarde para tener sus obras expuestas desde ese momento hasta las ocho.

Por su parte, los interesados en el concurso de disfraces deberán inscribirse en horario de cuatro a seis y media de la tarde. Está previsto que a las siete, en caso de que el tiempo lo permite, los participantes hagan un pequeño desfile para mostrar sus trajes.

El jurado escogerá entre todos los competidores tres ganadores en cada una de las categorías y los premios serán entregados esa misma jornada a partir de las ocho menos cuarto de la tarde.