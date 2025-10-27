Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Grove

El CMDC Breogán organiza un concurso de calabazas y otro de disfraces por el Samaín

La cita es el viernes 31 de octubre en la calle Castelao

C. Hierro
27/10/2025 17:59
Participantes en el concurso de calabazas de Samaín del CMDC Breogán el año anterior
Participantes en el concurso de calabazas de Samaín del CMDC Breogán el año anterior
Cedida

El Club Marítimo Deportivo e Cultural Breogán (CMDC), con el objetivo de mantener las tradiciones gallegas, organiza por segundo año consecutivo un concurso de calabazas para celebrar el Samaín. Debido al éxito de participación en la edición pasada, el club amplía sus actividades e incluye también un certamen de disfraces.

El día escogido para la celebración es el viernes 31 de octubre y el lugar la calle Castelao. En caso de lluvia, está previsto que los concursos se trasladen a la Sala das Cunchas del Concello de O Grove.

Todos aquellos que quieran participar con su calabaza decorada se deberán inscribir ese mismo día entre las cuatro y las cinco de la tarde para tener sus obras expuestas desde ese momento hasta las ocho.

Por su parte, los interesados en el concurso de disfraces deberán inscribirse en horario de cuatro a seis y media de la tarde. Está previsto que a las siete, en caso de que el tiempo lo permite, los participantes hagan un pequeño desfile para mostrar sus trajes.

El jurado escogerá entre todos los competidores tres ganadores en cada una de las categorías y los premios serán entregados esa misma jornada a partir de las ocho menos cuarto de la tarde.

Te puede interesar

La portavoz del PP de Vilagarcía, Ana Granja

El PP denuncia que el Concello tenga que devolver 216.700 euros no ejecutados de mejoras en las ARI
Fátima Frieiro
El ideal gallego

Ramón Caride presenta su antología poética 'Diacrónica', en la Casa das Formigas
A. Louro
Estado de las obras en la Travesía Areal en Portonovo

La mejora de la Travesía Areal en Portonovo entra en sus recta final tras una inversión de 137.000 euros
C. Hierro
Equipo campionato galego distancias cortas 2025

El Umia arranca la temporada proclamándose subcampeón gallego
María Caldas