El Festival por Elas recauda más de 3.000 euros para la investigación del cáncer

Un momento del Festival por Elas de O Grove Cedida

El Festival por Elas organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de O Grove celebrado el sábado fue un auténtico éxito de público lo que se traduce en una gran recaudación para la investigación contra el cáncer de mama.

Según la presidenta de la asociación, Manola Domínguez, la colecta superará los tres mil euros, ya que se suma el dinero de las entradas (cinco euros cada una), el recogido con la venta de rifas para entrar en el sorteo del cuadro cedido de Carlos Besada y las compras de la fila 0, entre las que destaca una de mil euros. “La verdad es que fue un verdadero éxito, todo salió muy bien, los artistas invitados estuvieron muy bien y el público respondió”, cuenta Domínguez.

La presidenta de la asociación recalca que todas las actividades que llevan a cabo en la localidad siempre cuentan con una muy buena respuesta. “Tengo que decir que la gente de O Grove es muy solidaria. En la asociación trabajamos mucho y hacemos muchas cosas pero siempre conseguimos resultados”, recalca.

Como en años anteriores la gala contó con la presencia del alcalde de O Grove, José Cacabelos, quién también subió al escenario para dar las gracias a los vecinos de la localidad por su solidaridad y a la asociación por la labor diaria que realizan.

Para poner el cierre a más de hora y media de festival, que para muchos “se hizo muy corto” y después de las actuaciones de la Asociación Cultural Cantodorxo, Catherine Argibay, Laura Losada o Joselito Trío, fueron las voluntarias las que se convirtieron en protagonistas. Un grupo de quince mujeres interpretó el tema “Tómalo con calma” de Germán Barcelo.