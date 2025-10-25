Mi cuenta

O Grove

O Grove ofrece cursos gratuitos para mejorar las capacitaciones laborales

La formación está dirigida a jóvenes de entre 16 y 30 años

C. Hierro
25/10/2025 19:18
Fachada del Concello de O Grove
Fachada del Concello de O Grove
Gonzalo Salgado

El Concello de O Grove, en colaboración con la Fundación Impulsarse, ofrece formación gratuita para jóvenes entre 16 y 30 años. El objetivo de estos cursos es brindar a los alumnos una oportunidad para mejorar sus capacitaciones y entrar en el mercado laboral.

En esta ocasión, se ofertan dos disciplinas; una de inglés y otra de atención al cliente en hostelería. Ambas cuentan con sesenta horas de formación presencial.

Los interesados, para convertirse en alumnos, únicamente deben cumplir tres requisitos: tener entre 16 y 30 años, encontrarse en situación de desempleo y estar inscritos en Garantía Xuvenil.

Está previsto que ambos cursos comiencen a principios del mes de noviembre. Las personas que quieran anotarse o solicitar más información pueden acudir al Concello o a la Oficina Municipal de Información Xuvenil (OMIX). También pueden ponerse en contacto a través del correo omix@concellodogrove.es.

