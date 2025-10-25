El Concello licita por más de 354.000 euros un plan de asfaltados de dieciocho calles

El alcalde de O Grove, José Cacabelos Cedida

El Concello de O Grove saca a licitación por un total de 354.337,54 euros la pavimentación de un total de dieciocho viales de la localidad. Esta obra corresponde a un plan de asfaltados diseñado por el gobierno municipal que tiene por objetivo la renovación de gran parte de las calles mecas.

En concreto, las zonas afectadas serán Raposeira, Rúa do Sol, Conchases, Boibas, Lugar de Meloxo, Lugar de Reboredo, Fonte e Lavadoiro dos Paus, Quinteiro de Temperán, Lavadoiro da Laxe, Rúa da Torre, Gandariña, Lugar de Terra de Porto, Os Pardiños, Andalucía, Borreiros, Rúa da Praza, Pabellón Municipal y Reboredo.

Dentro de las obras previstas en estos viales se incluye, además de los trabajos de pavimentación de carreteras todos aquellos relacionados con la renovación de las tuberías, el soterramiento de los cables de telecomunicaciones o las obras en el alcantarillado.

Está previsto que los trabajos se adjudiquen a la mayor brevedad posible y, una vez asignados, las obras se ejecuten en un plazo máximo de mes y medio.

El objetivo del gobierno municipal es llevar a cabo una renovación total de estas carreteras que, actualmente, presentan un gran deterioro debido a su uso y al paso de vehículos. Una vez terminados estos trabajos, el Concello podrá dar por terminada esta segunda fase de asfaltados y de mejoras en los viales tanto del centro como de la periferia de la localidad meca.