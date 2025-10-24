Mi cuenta

O Grove

O Grove celebra la segunda edición del festival de magia solidario

Las actividades, para todos los públicos, serán los días 8 y 9 de noviembre

C. Hierro
24/10/2025 17:07
Cartel de la gala de magia de O Grove
Cartel de la gala de magia de O Grove
Cedida

El Concello de O Grove organiza a principios de noviembre la segunda edición del Festival de Maxia Solidario. Las actividades, que están dirigidas a un público de todas las edades, se llevarán a cabo los días 8 y 9 de noviembre y en el participarán magos de reconocido prestigio nacional.

Todos aquellos que quieran asistir a alguno de los espectáculos pueden retirar sus entradas en la biblioteca municipal de la localidad a partir del lunes 3 de noviembre y dejar, a cambio, alimentos para Cáritas.

Las actividades

El sábado 8 de noviembre tendrá lugar el espectáculo "Inventores" de la mano de Mago Óliver y Liuba en el auditorio a partir de las siete de la tarde. 

En escena Liuba, que fue Premio Nacional de Maxia Cómica en el año 2013, se encargará de guiar al público a través de un desfile de inventores muy peculiares que llegan desde diferentes partes del mundo. Cada inventor, con su humor, ingenio y magia, lograrán emocionar y hacer reflexionar transmitiendo los valores esenciales para la vida.

Al día siguiente, a las doce de la mañana en la misma ubicación tendrá lugar el espectáculo "Rotos" a cargo de Lola Mento y Luigi Ludus. En el escenario coincidirán ambos artistas tras una reciente ruptura sentimental.

El domingo se celebrará la Gran Gala de Maxia a partir de las siete de la tarde que contará con la participación de el Mago Paco, Mago Óliver y Liuba, Lola Mento y Luigi Ludus.

El evento, pensado para el disfrute de toda la familia, convertirá a los niños en protagonistas y llenará el auditorio de humor, ilusión, ritmo y fantasía.

