La Xunta avanza en "Galicia Spa Pilgrimage" para conectar los recursos termales con las rutas Xacobeas

Un momento de la reunión que tuvo lugar en A Toxa Cedida

El Hotel Louxo de la Illa de A Toxa fue el escenario escogido para la reunión de trabajo entre la Xunta y el sector termal gallego para el desarrollo del proyecto "Galicia Spa Pilgrimage". Esta iniciativa, impulsada por Turismo de Galicia, tiene como objetivo unir el termalismo con las rutas Xacobeas para crear un nuevo producto estratégico que desestacionalice y fortalezca el posicionamiento internacional de Galicia.

En el encuentro, el director de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles, destacó que esta comunidad es "unha das rexións termais máis ricas de Europa e conta con produto único e recoñecido internacionalmente como o Camiño de Santiago". Por ello, señaló, unir ambos mundos "representa unha oportunidade estratéxica para diversificar o noso turismo, atraer novos visitantes e xerar actividade económica durante todo o ano".

El proyecto "Galicia spa Pilgrimage" busca crear productos que combinen diferentes etapas del Camino con experiencias de bienestar y estancias en establecimientos. La meta de la iniciativa es ampliar la estancia media de los visitantes, captar nuevos perfiles y consolidar el turismo de salud y bienestar como uno de los segmentos prioritarios de la estrategia turística de Galicia.

Mercado americano

Tras esta reunión de trabajo, el proyecto tendrá su debut internacional el próximo mes de noviembre en Nueva York en el marco de la presentación de Galicia ante operadores turísticos organizada por Turespaña. En este encuentro se expondrán las potencialidades del termalismo gallego vinculándolo con el Camino de Santiago como producto de bienestar y espiritualidad.

El viaje incluirá una reunión con la compañía Tauck Travel, uno de los principales operadores estadounidenses especializados en itinerarios por el Camino, con el objetivo de consolidar su presencia en los programas de viajes norteamericanos.

Esta acción, además, tiene por objetivo promocionar la próxima conexión directa en avión entre Santiago de Compostela y Nueva York.

El director de Turismo de Galicia destacó el compromiso de la Xunta con este tipo de iniciativas, que "reforzan a imaxe de Galicia como destino sostible, saudable e competitivo, apostando por un modelo que combina tradición, innovación e calidade".