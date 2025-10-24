La comunidad educativa del CEIP Valle Inclán desconoce cuando se incorporará el conserje

Fachada del colegio Valle Inclán en O Grove

La comunidad educativa del CEIP Valle Inclán de O Grove desconoce cuándo se incorporará el nuevo conserje al centro escolar. Este trabajador estaba previsto que se uniese al equipo del colegio el pasado 25 de septiembre en sustitución del anterior pero, según fuentes municipales, debido a la demora en un trámite administrativo, no fue así. De este modo, el centro lleva un mes sin este operario.

Además, fuentes de la comunidad educativa señalan que no tienen noticias por parte del Concello sobre la incorporación de esta persona y, por lo tanto, no saben si la demora se prolongará únicamente unos días más o si pasarán otro mes sin contar con este profesional.

No disponer de esta figura, cuentan desde el centro escolar, repercute en el funcionamiento del colegio, ya que son los propios profesores los que tienen que hacer las labores de conserje.

Desde la concellería de Educación de O Grove se esperaba que el profesional se incorporara esta misma semana, pero tal y como confirman desde el centro, no fue así.

La falta del conserje en el colegio ha suscitado críticas entre la comunidad educativa y también entre los distintos partidos políticos. Así, desde el BNG, critican que no contar con este personal repercute de manera negativa en el funcionamiento del colegio. Por su parte, desde el Concello, la concejala de Educación, Noemí Outeda, señaló que en ningún momento “se deixou o tema de lato” pero que la falta de personal fue la que provoca que la gestión se demore mucho más de lo previsto.