La Guardia Civil detiene a dos hermanos de O Grove por agredir y robar a un joven

La Guardia Civil detuvo a dos hermanos vecinos de O Grove. Un varón de 40 años, por presuntos delitos de robo con violencia, lesiones graves por agresión, amenazas graves con arma de aire comprimido y apropiación indebida de un vehículo y una mujer, de 43 años, como coautora de un presunto delito de robo con violencia.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 13 de octubre, jornada que los agentes de la guardia civil de la localidad fueron requeridos para acudir al centro de salud de O Grove debido a que un joven había sido víctima de una agresión. Por ese motivo, la víctima interpuso una denuncia en la que detallaba que había sido amenazado y agredido por un varón que, además, le había sustraído su vehículo.

Tal y como relató, el suceso comenzó cuando el joven acudió a la vivienda de una conocida después de haber sido invitada por ésta. Cuando llegó, se personó un varón que se presentó como el hermano de la chica y, supuestamente sin mediar palabra, le agredió brutalmente, le amenazó con un arma y le exigió que fueran al cajero para que el entregase todo el dinero que tenía. En ese mismo momento, la joven aprovechó la situación para sustraerle el dinero que portaba en la cartera.

Tras este episodio, el agresor utilizó el vehículo de la víctima para desplazarse ambos hasta el cajero, momento en el que el denunciante intenta huir pero es interceptado nuevamente por el varón que lo tira al suelo y le propina diversas patadas y puñetazos por todo el cuerpo. Según se relata en la denuncia, malherido, consiguió escapar, dejando allí el coche.

A raíz de lo descrito por el joven, la Guardia Civil inició una investigación que llevaron a identificar a los hermanos -ambos con antecedentes policiales- como los presuntos autores de estos hechos. La detención tuvo lugar el pasado 21 de octubre, dejando a la mujer en libertad en dependencias policiales y el varón llevado a disposición judicial al Juzgado de guardia de Cambados, el cual en el día de ayer ha decretado libertad con cargos para ambos.