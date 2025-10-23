Decenas de voluntarios retiran 60 kilos de basura en la playa meca de Area de Cruz

Imagen de una limpieza de playas en la Illa de Arousa Mónica Ferreirós

La Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia (ADEGA) organizó el pasado fin de semana una recogida simultánea en playas de diferentes localidades que contó con más de 800 personas voluntarias.

En el caso de O Grove, fueron los alumnos tanto del CEIP As Bizocas como los del IES AS Bizocas los encargados de recoger los restos en la playa Area de Cruz. Los primeros obtuvieron un total de 20 kilos de residuos mientras que los estudiantes del instituto llegaron a extraer del arenal 40 kilos de basura.

La basura retirada en las diferentes las playas, entre las que se encontraban las de Vilanova, la Illa de Arousa, Muros o Nigrán, suman 800 kilos. En los restos destacaban la presencia de colillas, toallas higiénicas, bastoncillos para la limpieza de oídos y otros productos de higiene. Además, también aparecieron residuos menos habituales en este tipo de batidas como pueden ser calzado, trajes de baño, ruedas, puertas e incluso colchones.

El objetivo de llevar a cabo este tipo de acciones, señalan desde ADEGA, es poner el foco en la “problemática dos residuos nos nosos areais despois da tempada turística, así como na importancia de conservar as nosas praias libres de lixo para evitar que acabe no mar”.