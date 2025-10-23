Cacabelos cuantifica el impacto de la Festa do Marisco en O Grove en "seis ou sete millóns"

Colas en la inauguración de la Festa do Marisco de este año Mónica Ferreirós

El alcalde de O Grove, José Cacabelos, señala que los datos objetivos de la Festa do Marisco se traducen en "máis de 60.000 persoas cun gasto de media de 200 euros por día" y, por tanto, ha supuesto un impacto económico de "seis ou sete millóns de euros que quedan na vila".

El gobierno local señala que este evento es un producto turístico consolidado que aporta un gran impacto económico tanto en la localidad como en otros municipios de la comarca de O Salnés.

El regidor meco asegura que, a pesar de las críticas, el análisis de la Festa do Marisco es totalmente positivo y, por ello, ya se debe pensar en la edición del año pasado. "Recibimos máis de 200.000 visitas, o que se traduce nunha media de 20.000 persoas por día", cuenta Cacabelos. Sin embargo, dentro de todas las cifras recogidas, el alcalde señala que "o dato máis chamativo son as 63.000 pernoctas" porque eso indica que "a xente durme no Grove, consume no Grove, que van aos restaurantes...".

En base a estos datos, el alcalde señala que, de no hacer ellos la fiestas, "seguramente outro concello quixese facela".

Redes Sociales

Además del impacto económico generado por la Festa do Marisco, desde el gobierno local también destacan el aumento de presencia del evento en las redes sociales. "Está tendo un protagonismo propio cun millón e pico de visitas", asegura Cacabelos para, después indicar que los datos que dispone el Concello cifran en más de 1.266.000 las reproducciones del contenido en Instagram, lo que se traduce en un alcance de más de 60.000 usuarios. En cuanto a la audiencia, cuenta, la mayor parte es española pero también llega a países como Turquía, Portugal, suiza, Alemania, Reino Unido, Italia, Brasil o Argentina.

En la plataforma Facebook, apunta el alcalde meco, el impacto también aumento llegando a 139.400 las visualizaciones y el alcance a más de 36.000 cuentas.

Las críticas

En cuanto a las críticas recibidas por parte de otros partidos políticos, José Cacabelos afirma estar "sorprendido". "A moitos moléstalle que a Festa do Marisco saise tan ben como saiu, pero os datos están aí", cuenta el alcalde.

Además, manifiesta no entender el porqué diferentes voces piden "outro modelo de festa", ya que, opina que la que se hace está totalmente centrada en el público que asiste y en los vecinos del municipio.