Ola de vandalismo en O Grove: varios locales aparecen con destrozos y pintadas xenófobas

Pintadas en la sede de EU de O Grove Cedida

O Grove vivió a principios de esta semana una oleada de vandalismo que dejó varios locales e incluso viviendas particulares con destrozos. Los primeros en denunciar esta situación fueron los miembros de Esquerda Unida tras encontrarse su sede (ubicada en la Avenida Luis Casais) llena de pintadas tanto en la puerta como en las ventanas en lo que tacharon de un “ataque fascista”.

El portavoz del partido, José Antonio Otero, fue el encargado de poner ayer la denuncia ante la Guardia Civil y, tal y como señaló lo hicieron “con nomes e apelidos” ya que gracias a la cámara instalada en el local pudieron reconocer “perfectamente” quién fue el autor de los hechos.

Otros afectados

cuartel también hay interpuestas, al menos, dos más por la misma razón. Una de ellas por unas pintadas que aparecieron en un local de la misma calle y otras en un espacio alejado de esa zona céntrica de la localidad.

Asimismo, tal y como relatan diferentes vecinos del municipio, estos no son los únicos locales que han sido vandalizados. Así, indican que en un kebap un individuo o individuos escribieron lemas xenófobos entre los que destacan “moros fuera” y también una librería ubicada cerca de la sede de EU también sufrió daños.

Tal y como explicó el portavoz de EU tras poner la denuncia ante la Guardia Civil el autor o autores de estos actos se enfrentan, previsiblemente, a una sanción económica “bastante importante”.