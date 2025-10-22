La organización del festival “Nos Seus Pés” exalta la participación de público y el ambiente del festival

Público en la edición anterior del festiva Cedida

La organización del festival solidario “Nos Seus Pés” valora de forma muy positiva la última edición del evento. Aún sin tener los datos finales de recaudación, su directora, Mar Benavides, indica que la cifra será “igual o superior a la del año pasado”, lo que suponen más de 15.000 euros, cifra que en 2024 fue récord.

Además del éxito en la recaudación (dinero que se entrega de manera íntegra a la ONG Proemaid que ayuda a personas que se encuentran en grave riesgo en el mar), desde la dirección del festival destacan la solidaridad que ofrecen todas las personas que hacen posible su celebración. Así, Benavides agradece la ayuda por parte del Concello con la carpa para la celebración de las diferentes actividades, el alojamiento gratuito que ofrecen los diferentes hoteles a los cocineros que participan en el evento y, por supuesto, a los chefs que participan y ayudan para recaudar fondos.

A pesar de que la organización del festival es complicada, cuenta Benavides, una vez que comienza los que forman parte ya piensan en la celebración del año siguiente. “Es un festival en el que hay muy buen rollo entre todos los que lo hacemos y también el público que viene, cada año que pasa es mejor. Vivir este compañerismo y ver como la gente trabaja cada día para que salga bien, es muy especial”, cuenta la directora. Además, señala que, saber que gracias a la organización de este evento “se financia prácticamente el proyecto entero de la ONG” es una motivación y un orgullo tanto para ella como para todo su equipo.