El Náutico de San Vicente, nominado a mejor espacio musical en los Premios de la Industria Musical de Galicia

Un concierto en el Náutico de San Vicente, en O Grove D.A.

El Náutico de San Vicente, en O Grove, ha sido nominado en la categoría de mejor espacio musical en la primera edición de los Premios de la Industria Musical de Galicia, promovidos por la Asociación Galega de Empresas Musicais (AGEM).

El Náutico comparte este nominación con el Café Torgal, de Ourense, y la Sala Capitol, de Santiago de Compostela.

Estos galardones nacen con el objetivo de reconocer el talento, la creatividad y el compromiso con la sostenibilidad dentro del sector musical gallego.

La gala de entrega de premios se celebrará el jueves 27 de noviembre en la Sala Capitol de Santiago de Compostela.

Estos premios cuentan con el apoyo de la Xunta de Galicia —a través de la Agencia Gallega de las Industrias Culturales (Agadic)— y de la Diputación de A Coruña y forman parte del Plan Estratégico de la Industria Musical de Galicia.