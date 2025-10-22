El CMDC Breogán organiza la III edición de la exposición “Imaxe con acento Meco”

Cartel para la promoción de la exposición Cedida

l Club Marítimo Deportivo e Cultural (CMDC) Breogán ya está trabajando en la organización de la tercera edición de la exposición de fotografías “Imaxes con acento meco”. Como en años anteriores, la muestra, que podrá verse en la casa de la cultura Manuel Lueiro Rey desde el 3 hasta el 28 de noviembre, estará compuesta por varias instantáneas cedidas por diferentes fotógrafos en los que se podrá ver los paisajes de la localidad desde diferentes puntos de vista.

En esta edición, las personas que mostrarán sus fotografías serán Ana Gondar, José Luiz Oubiña, Paco Luna y Samuel Armoso. Estos cuatro artistas tendrán expuestas un total de seis obras cada una lo que compondrá un total de veinticuatro imágenes de O Grove. A diferencia de la edición anterior, en esta ocasión las imágenes no solo mostrarán la naturaleza de la localidad, sino que también se centrará en paisajes urbanos.

Tal y como sucedió en los años anteriores, desde la organización esperan que sean muchos los vecinos de la localidad y también los visitantes los que se animen a conocer los diferentes rincones de O Grove a través de los objetivos de los distintos fotógrafos participantes.