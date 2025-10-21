Mi cuenta

Diario de Arousa

O Grove

Vandalizan la sede de EU de O Grove con varias pintadas en puertas, ventanas y cristales

El portavoz del partido, José Antonio Otero, pondrá la denuncia ante la Guardia Civil este miércoles

C. Hierro
21/10/2025 19:30
Algunas de las pintadas en la sede de EU
Cedida

La sede del grupo municipal de Esquerda Unida de O Grove, situada en la céntrica Avenida Luis Casais apareció el pasado lunes, tal y como denuncia el propio partido, vandalizada con varias pintadas tanto en la puerta como en las ventanas y los cristales.

Esta no es la primera vez que esto ocurre, señala el portavoz de EU, José Antonio Otero, pero sí es la ocasión en la que más daños han causado. “Levamos un ano e medio sufrindo este tipo de ataques. A primeira vez puxeron pegatinas, despois fixeron pintadas no mes de maio e tamén en Nadal, pero esta é a ocasión máis grave tendo en conta como quedou o local”, comenta Otero.

Gracias a las cámaras que tienen instaladas en el local del grupo municipal, cuenta Otero, tienen identificada a la persona que llevó a cabo estas pintadas y será este miércoles cuando presenten la denuncia ante la Guardia Civil incluyendo en ella las imágenes. En ellas, señala el portavoz del partido, se puede reconocer perfectamente al individuo responsable que es “un rapaz de O Grove”.

Estos actos, indican desde el partido “non son simples gamberradas, son expresións de odio político, machista e fascista que buscan intimidar a quen defende os dereitos sociais, a igualdade e a xustiza”.

Más pintadas en los cristales
Cedida

Desde EU han emitido un comunicado a través de sus redes sociales en el que recalcan que este tipo de acciones no los harán “calar nin retroceder un só paso” y aclaran que todos los miembros del partido continuarán trabajando “con máis forza por un Grove democrático, solidario e libre de odio”. 

