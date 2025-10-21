El Concello de O Grove espera que el conserje del CEIP Valle Inclán se incorpore esta misma semana

El alcalde de O Grove y la concejala de Educación Cedida

La concejala de Educación, Noemí Outeda, espera que la incorporación del nuevo conserje del CEIP Valle Inclán sea esta misma semana. “La noticia que tengo es que se va a incorporar, esto es lo que me dicen, cruzo los dedos para que así sea”, señala Outeda. De confirmarse la llegada de este operario lo haría casi un mes después de que se esperase, ya que la fecha prevista era el pasado 25 de septiembre.

La demora en su incorporación se debe, tal y como confirmó la concejala de Educación, a la demora en la gestión de un trámite administrativo. Desde el primer momento, confirma Outeda, mantuvo el contacto con la dirección del centro para mantenerlos actualizados sobre la situación y asegurar que, desde la administración local intentan resolver este problema en el menor tiempo posible.

La falta de este profesional en el CEIP Valle Inclán ha suscitado las críticas de diferentes partidos como el BNG. El portavoz de los nacionalistas, Anselmo Noia, señala que no contar con un conserje en el centro “está a repercutir negativamente no funcionamento do colexio, obrigando ao persoal docente non só a atender as súas xornadas lectivas, senón tamén a asumir responsabilidades adicionais”. Además, desde este grupo municipal tachan de “lamentable” la respuesta recibida por parte del gobierno local a las reiteradas reclamaciones de la comunidad educativa en la que señalaban que “non hai persoal dispoñible” para asumir ese puesto.