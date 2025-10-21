La campaña Mercanogrove suma en un día veinte tiendas y vende un centenar de bonos

Firma del convenio de este año Cedida

La campaña lanzada por la asociación de Empresarios Grovenses de Bens e Servizos (Emgrobes) en colaboración con el Concello para incentivar las compras en los comercios locales ha tenido una muy buena acogida, tanto por parte de los comerciantes como por la de los vecinos del municipio. En menos de veinticuatro horas desde su lanzamiento la iniciativa ya contaba con veinte establecimientos adheridos y había vendido un centenar de bonos.

El éxito de la campaña, señalan desde Emgrobes, se debe a que este año se han facilitado los trámites tanto para las tiendas como para los consumidores. Así, los establecimientos pueden unirse a la iniciativa de manera sencilla a través de la página web y los vecinos del municipio tan solo deben vincular las adquisiciones de los bonos a un número de teléfono o DNI, eliminando la obligatoriedad de introducir un correo electrónico.

El objetivo de esta campaña, que ya va por su quinta edición, es incentivar las compras en el comercio local en los meses en los que baja la facturación. “El mes de noviembre suele ser uno de los más complicados y con este tipo de iniciativas intentamos ayudar tanto a los comerciantes como a los propios cliente”, cuentan desde Emgrobes.