‘Nos Seus Pés’ contó en su VII edición con la colaboración de un grupo desplazado de Senegal

Además del Tapeo Solidario, los chefs que colaboraron este año elaboraron una gran paella popular Cedida

El festival solidario ‘Nos Seus Pés’ despide su séptima edición con un buen sabor de boca, la implicación de un grupo de desplazados y una organización que aspira a seguir mejorando.

La cita, que volvió a celebrarse en la Praza do Corgo los días 17, 18 y 19 de octubre, buscaba recaudar fondos para la ONG ProemAID y, aunque todavía es pronto para echar cuentas, tal parece que los resultados fueron positivos un año más. “Estará aí máis ou menos igual que o ano pasado. Temos que valorar nos próximos días pero, polo xeral, estamos moi contentos”, explica la directora del festival, Mar Benavides.

Uno de los conciertos del festival Cedida

Además, también manifestó su emoción al poder contar en esta ocasión con la colaboración de Accem Sanxenxo, una ONG que llevó a O Grove a siete jóvenes de origen senegalés para ofrecer su ayuda en el festival. “Son solicitantes de asilo e viñeron a pasar a fin de semana para botar unha man. É a primeira vez que temos involucrada a xente desprazada”, apuntó Benavides.

Las tapas más solidarias

Otra de las novedades llegó en lo gastronómico ya que en anteriores ediciones las tapas las elaboraba la propia organización, mietras que en esta ocasión contaron con la mano de profesionales de los fogones.

A pesar del éxito, la directora tiene claro que el festival se consolida poco a poco, pero reconoce que la organización no es fácil. “Estes últimos tres anos solidificouse a organización, pero é complicado porque cada un ten o seu traballo, e moi poucos traballamos no sector cultural ou de eventos. O reto é compaxinar a organización coa nosa profesión”.

Además, también encuentra dificultades para crecer a nivel de festival porque se reúnen artistas que colaboran de forma solidaria y voluntaria “iso implica que nunca vamos ter un cartel tan potente”, señaló.

Nuevas propuestas

Pensando ya en la próxima edición, la organización plantea adelantar la planificación para poder cerrar antes la programación musical y facilitar la participación de los grupos. “Queremos un compromiso diferente cos artistas”, concluyó.