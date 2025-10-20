Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Grove

‘Nos Seus Pés’ contó en su VII edición con la colaboración de un grupo desplazado de Senegal

El festival también recibió la ayuda de profesionales de la cocina para tomar partido en el tema gastronómico

Fátima Pérez
20/10/2025 09:10
Además del Tapeo Solidario, los chefs que colaboraron este año elaboraron una gran paella popular
Además del Tapeo Solidario, los chefs que colaboraron este año elaboraron una gran paella popular
Cedida

El festival solidario ‘Nos Seus Pés’ despide su séptima edición con un buen sabor de boca, la implicación de un grupo de desplazados y una organización que aspira a seguir mejorando.

La cita, que volvió a celebrarse en la Praza do Corgo los días 17, 18 y 19 de octubre, buscaba recaudar fondos para la ONG ProemAID y, aunque todavía es pronto para echar cuentas, tal parece que los resultados fueron positivos un año más. “Estará aí máis ou menos igual que o ano pasado. Temos que valorar nos próximos días pero, polo xeral, estamos moi contentos”, explica la directora del festival, Mar Benavides.

Uno de los conciertos del festival
Uno de los conciertos del festival
Cedida

Además, también manifestó su emoción al poder contar en esta ocasión con la colaboración de Accem Sanxenxo, una ONG que llevó a O Grove a siete jóvenes de origen senegalés para ofrecer su ayuda en el festival. “Son solicitantes de asilo e viñeron a pasar a fin de semana para botar unha man. É a primeira vez que temos involucrada a xente desprazada”, apuntó Benavides.

Las tapas más solidarias

Otra de las novedades llegó en lo gastronómico ya que en anteriores ediciones las tapas las elaboraba la propia organización, mietras que en esta ocasión contaron con la mano de profesionales de los fogones.

A pesar del éxito, la directora tiene claro que el festival se consolida poco a poco, pero reconoce que la organización no es fácil. “Estes últimos tres anos solidificouse a organización, pero é complicado porque cada un ten o seu traballo, e moi poucos traballamos no sector cultural ou de eventos. O reto é compaxinar a organización coa nosa profesión”.

Además, también encuentra dificultades para crecer a nivel de festival porque se reúnen artistas que colaboran de forma solidaria y voluntaria “iso implica que nunca vamos ter un cartel tan potente”, señaló.

Nuevas propuestas

Pensando ya en la próxima edición, la organización plantea adelantar la planificación para poder cerrar antes la programación musical y facilitar la participación de los grupos. “Queremos un compromiso diferente cos artistas”, concluyó. 

Te puede interesar

Óscar Rial es el portavoz del grupo municipal del PSOE rianxeiro

El PSOE de Rianxo denuncia que el Gobierno municipal está cargando su "mala xestión" sobre las empresas locales con retrasos de más de un año en pagos
Chechu López
Campo de fútbol de Mirallos

El PSOE pide medidas para acabar las obras en el campo de Mirallos
Fátima Pérez
El contrato incluye la prestación del servicio de socorrismo en la piscina cubierta y climatizada de A Fieiteira | Chechu Río

Adjudicado por 550.000 euros al año el contrato del servicio de monitores deportivos de Ribeira a la empresa Axiña
Chechu López
Los capitanes de ambos equipos al inicio del partido

Un Portonovo impreciso cae en Baltar ante el Porriño Industrial
María Caldas