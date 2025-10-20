La AECC de O Grove organiza el Festival por Elas de recaudación de fondos para la investigación contra el cáncer de mama

Fachada de auditorio municipal Cedida

La AECC de O Grove organiza el próximo sábado, 25 de octubre, en el auditorio municipal el Festival por Elas, un evento cuyo objetivo es recaudar fondos para la investigación científica contra el cáncer de mama. La entrada es de cinco euros y puede conseguirse en los establecimientos O Telar y Xestoría Lamelas.

Según explica la responsable de la AECC de O Grove, la ocasión cumple ya casi una década de trayectoria en la localidad, y año tras año llena el auditorio municipal en una noche llena de espectáculos, canto, baile y más, todo por un objetivo solidario. “Ademais, o que tratamos é de visibilizar as secuelas que deixa o cáncer de mama e regalar un día de alegría, diferente e de recaudación de fondos, que é moi importante”, señala.

Anteriormente, la cita tan solo contaba con artistas femeninas, debido a ser las mujeres las únicas que pueden padecer este tipo de enfermedad. Sin embargo, desde hace un par de años se han incorporado hombres a la programación, con el fin de hacerlo un evento más inclusivo.

De esta forma, este año el festival cuenta con cantautores locales como miembros de la Asociación Cultural Cantodorxo, Catherine Argibay, Pepe López, Laura Losada, Pablo Lourido, Daniel Bea, Camilo Pla, Marcos Otero y Joselito Trío.