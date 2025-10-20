El Concello de O Grove saca a licitación las obras para el nuevo complejo lúdico-deportivo en As Bizocas

El alcalde, José Cacabelos, y el diputado provincial, Marcos Guisasola, junto a otros miembros del gobierno local junto al solar donde se harán las obras Cedida

El Concello de O Grove saca a licitación por trámite urgente el contrato para la construcción del nuevo complejo lúdico deportivo en As Bizocas, en la parroquia de San Vicente do Mar. La actuación está valorada por más de 930.400 euros y para un plazo de ejecución de cuatro meses.

La Diputación de Pontevedra será quien financie íntegramente el proyecto, gracias a una subvención de 740.000 euros del programa provincial PON2030 y a otra de 187.000 euros del Plan +Provincia.

La zona de intervención está situada muy próxima a la playa de Area de Cruz, en un entorno de gran interés turístico y muy próximo a los centros educativos IES y CEIP As Bizocas, a los que la instalación beneficiará directamente.

El proyecto contempla la construcción de un polideportivo con actividades diseñadas para personas de todas las edades en una parcela de casi 5.000 metros cuadrados en desuso, con una cancha de fútbol siete cubierta, una pista de baloncesto, zonas de calistenia y gimnasia al aire libre, un parque infantil, espacios habilitados para la tercera edad, áreas verdes, zonas ajardinadas y espacios habilitados para poder tumbarse.

Además, el diseño priorizará la eficiencia energética –con instalación de placas solares– y el respeto por el entorno, atendiendo a cuestiones como la protección del regato Bizocas mediante un área de respeto de cinco metros a ambos lados del curso del río, la utilización obligatoria de especies autóctonas en las plantaciones y la integración paisajística de la edificación mediante materiales y colores acordes con el entorno.

Según los plazos establecidos por la financiación obtenida a través del +Provincia, la conclusión de los trabajos debería ser en marzo del 2026.