Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Grove

El Marisco rompe récords en datos de turismo y aspira al reconocimiento Internacional

La cifras hablan de más de 228.000 visitantes y 63.000 turistas en esta última edición

Fátima Pérez
19/10/2025 21:00
Uno de los conciertos de la Festa do Marisco en su última edición
Uno de los conciertos de la Festa do Marisco en su última edición
Cedida

Nuevos datos de la Festa do Marisco consolidan O Grove como un referente turístico y gastronómico en Galicia con más de 228.000 visitantes y 63.000 turistas durante los días que se celebró la fiesta.

Si el balance ya era positivo en cuanto a datos de compra de tickets y consumo de marisco, ahora el Concello también ha querido compartir los datos del ámbito turístico. Con esa elevada cifra de visitantes la estancia media que se calcula por parte de los turistas es de 3,7 días.

El Concello también apunta que el público gallego y nacional volvió a ser sin duda el mayoritario, con visitantes de Pontevedra, A Coruña, Madrid, Ourense, Asturias y León. Sin embargo, se registró un crecimiento notable de turistas internacionales llegados de Portugal, Reino Unido, Francia, Estados Unidos y más de treinta países.

El sábado 11 de octubre —penúltimo día de celebración— marcó el récord de afluencia con más de 39.000 personas en el recinto.

La concejala de Turismo, María López, destacó que el siguiente paso será trabajar para que la Festa do Marisco obtenga la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional, un reconocimiento que sin duda continuaría impulsando el éxito de una fiesta que ya despunta.

Te puede interesar

La concejala de Cultura, Patricia Lojo, y la técnica municipal de dicha área, Fita Sanisidro, desgranaron la programación

El teatro será la principal propuesta del Outono Cultural de A Pobra, en el que también habrá espectáculos de música y de danza
Chechu López
Miembros del gobierno durante la presentación de los paneles del VaiCar

Vilagarcía licita la app que informará sobre los aparcamientos libres
Olalla Bouza
Centenares de vecinos sacaron sus paraguas y vistieron chalecos reflectantes para caminar de Tivo a Godos

Caldas y Portas caminan al grito de: “Variante non, queremos solución”
Fátima Pérez
obras en guillán

Guillán pide al Concello de Vilagarcía que no autorice muros que estrechen la carretera
Olalla Bouza