El Marisco rompe récords en datos de turismo y aspira al reconocimiento Internacional

Uno de los conciertos de la Festa do Marisco en su última edición Cedida

Nuevos datos de la Festa do Marisco consolidan O Grove como un referente turístico y gastronómico en Galicia con más de 228.000 visitantes y 63.000 turistas durante los días que se celebró la fiesta.

Si el balance ya era positivo en cuanto a datos de compra de tickets y consumo de marisco, ahora el Concello también ha querido compartir los datos del ámbito turístico. Con esa elevada cifra de visitantes la estancia media que se calcula por parte de los turistas es de 3,7 días.

El Concello también apunta que el público gallego y nacional volvió a ser sin duda el mayoritario, con visitantes de Pontevedra, A Coruña, Madrid, Ourense, Asturias y León. Sin embargo, se registró un crecimiento notable de turistas internacionales llegados de Portugal, Reino Unido, Francia, Estados Unidos y más de treinta países.

El sábado 11 de octubre —penúltimo día de celebración— marcó el récord de afluencia con más de 39.000 personas en el recinto.

La concejala de Turismo, María López, destacó que el siguiente paso será trabajar para que la Festa do Marisco obtenga la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional, un reconocimiento que sin duda continuaría impulsando el éxito de una fiesta que ya despunta.