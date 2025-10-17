O Grove completa las mejoras de sus instalaciones deportivas por más de 400.000 euros

El alcalde y concejales el campo de fútbol Monte da Vila Cedida

El Concello de O Grove completa las actuaciones de mejora de este año de todas sus instalaciones deportivas, una inversión que en total supera los 400.000 euros. Así lo afirmó el alcalde, José Cacabelos, tras la visita al campo de fútbol Monte da Vila, donde se están llevando a cabo los últimos trabajos de esta índole, como el pintado exterior, un trabajo que se complementará próximamente con la construcción de un muro por la parte sur que cierre completamente el recinto.

Por actuación, este año se invirtieron 120.000 euros en la renovación del pabellón de Conmeniño; 172.000 en el cambio de césped, luces LED y el marcador del campo de fútbol de Lampáns; 54.000 en el pintado del campo de fútbol Monte da Vila, así como en el cambio de luces y de marcador; 24.000 en las canastas de baloncesto y en el cambio de luces del pabellón antiguo; 4.000 euros en la remodelación del gimnasio del pabellón nuevo; 3.802,23 en el sistema de ventilación y espejos de Tono Campos; 18.000 en el gimnasio de calistenia; y 5.854,59 en un nuevo remolque.

En esta línea, el alcalde de O Grove, también quiso destacar las subvenciones que desde el ejecutivo local, y en concreto desde la concejalía de Deportes, se destinan a las entidades deportivas del municipio, que ascienden a los 98.000 euros para clubs y a los 20.000 para actividades. “Eu creo que hai que facer un balance moi positivo do que se está facendo no deporte e ser conscientes do investimentos en todas as áreas”, apuntó. “Seguimos mellorando as instalación deportivas dada a importancia que o deporte ten aquí no concello do Grove”, concluyó el primer edil.