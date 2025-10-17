El auditorio de O Grove acoge la obra Teatro Castelao dirigida a los centros escolares

El Concello de O Grove, a través del programa +Escénicas de la Diputación de Pontevedra, ofrecerá el jueves 23 de octubre la obra Teatro Castelao en el auditorio municipal, dirigida a los centros educativos de la localidad.

La representación invita a los jóvenes a descubrir el universo emocional y artístico de Daniel, un niño a punto de realizar un gran viaje: cruzar el océano rumbo a Argentina para reencontrarse con un padre ausente. Pero, antes de partir, Danial se pierde por las calles de Rianxo acompañado de Baltasara, una chica libre y misteriosa que conoce todos los secretos de la villa y reta al joven a retratar con su ingenio cada lugar que exploran juntos.

Dirigida por Mónica Caamaño, con texto de Paula Carballeira y protagonizada por Mónica Caamaño y Cris Collazo, el montaje envuelve al público en una tarde llena de juegos, emociones y aventuras, en las que el pequeño Castelao dibuja, juega y escucha historias de la Santa Compaña o del “barbeiro dos sábado”, esperando guardar para siempre la memoria de su localidad antes de la despedida.

El espectáculo combina narración, dramatización y una potente carga visual inspirada en la propia obra artística de Castelao. También, la propuesta pone el foco en el universo femenino que lo rodeó, con la presencia destacada de la madre y de la figura de Baltasar, reivindicando la huella de las mujeres en su formación vital y artística.En general, la obra apuesta por un teatro gallego comprometido con la cultura y la memoria.