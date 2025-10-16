O Grove celebra la séptima edición del festival solidario Nos Seus Pés

Una edición anterior del Tapeo Solidario Cedida

El festival solidario Nos Seus Pés comienza mañana su séptima edición de la villa de O Grove, abriendo un año más las puertas del municipio a la solidaridad, con actividades gratuitas para todas la edades centradas en la música, la gastronomía, la cultural y la diversión con una fuerte carga de conciencia social. Al igual que en las pasadas ediciones, los fondos recaudados a lo largo del fin de semana irán destinados a los proyectos de la ONG ProemAID.

Como novedad este año, el Tapeo Solidario aumenta su presencia en la programación. Diferentes chefs del Grupo Nove pasarán mañana por el festival, desde la 20 horas, en Praza do Corgo, y el sábado en una sesión vermú desde las 13 horas. La faceta gastronómica del evento continuará también el domingo con una paella popular, a las 12 horas, a cargo del chef del restaurante NaDo (A Coruña), Iván Domínguez, contando con actuación musical de Miguel Froján y Adrián Torres.

En cuanto a la agenda musical, el viernes será el turno de os artistas grovenses Freshkiños, Tu Yenro Favorito e Dj Payca. El sábado -uno de os días fuertes del evento- la música ya estará presente en la sesión vermú de la mano de Zeltia Irevire & Sariña Sarandonga, y de Paracetafolf. Por la noche, a partir de las 22 horas, pasarán por la Praza do Corgo la saxofonista Sophie Simmons, Loita Amada, uno de los conciertos más esperados ya que presentará su nuevo trabajo 'Resistir é vencer'; y Faul, una de las formaciones punk más destacadas del panorama gallego y nacional. La programación se completa con DJ Rapante.

Asimismo, para los más pequeños se celebrará la propuesta Nos Seus Pesiños, una tarde de actividades en el Colegio das Monxas, en la que mañana, de 16 a 20 horas, los más pequeños podrán participar en diferentes obradoiros.

Por otro lado, respecto a la faceta más artística del festival, en la Praza do Corgo se situará el Refuxio Artístico, un espacio de exposición y creación de arte en directo que contará con artistas locales y de todo Galicia.