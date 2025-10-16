Mi cuenta

O Grove

Las mariscadoras de O Grove logran el paro biológico de seis meses tras las protestas

Las trabajadoras no realizaban la veda desde el Prestige y ahora podrán descansar hasta el 31 de marzo del año que viene

Sandra Rey
16/10/2025 06:14
Las trabajadoras movilizadas en Santiago de Compostela
Cedida

Las mariscadoras de a pie de O Grove por fin han logrado la concesión del paro biológico de seis meses por parte de la Consellería do Mar, después de varias movilizaciones y negociaciones con la administración autonómica. Este martes, 14 de octubre, tuvo lugar la firma de la fuerza mayor, confirmando así el cumplimiento del descanso remunerado hasta el 31 de marzo de 2026.

Según comentaron en su momento las trabajadoras del mar, esta veda biológica –estipulada en su seguro laboral– no se cumplía desde el acontecimiento del Prestige, evitando desde entonces el correcto desarrollo y reproducción de las especies marinas, señalando las mariscadoras que cada vez se recogían menos ejemplares y de reducido tamaño. Además, la baja productividad las posicionaba en una situación crítica, apuntando que durante más de un año estuvieron ganando un salario que no superaba los 500 euros.

Por estos motivos, comenzaron a movilizarse y a presionar a la Consellería del Mar para conseguir que se cumpliese su reclamo y derecho. A principios del pasado julio, más de un centenar de mariscadoras se trasladaron hasta Santiago de Compostela para manifestarse ante la sede de la Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro y, tras no recibir ningún tipo de respuesta, volvieron a concentrarse ante la Jefatura Comarcal de Carril.

Ahora, tras conversaciones mantenidas con la Consellería, por fin han conseguido su objetivo, aunque aún está por concretar la remuneración que recibirán durante la pausa.

