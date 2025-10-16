Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Grove

O Grove efectúa la mejora del césped del campo de fútbol de Lampáns

La actuación se realiza gracias a una inversión de 143.000 euros de la Diputación de Pontevedra

Sandra Rey
16/10/2025 20:45
El alcalde de O Grove, José Cacabelos, y el concejal de Deportes, Kito Parada
El alcalde de O Grove, José Cacabelos, y el concejal de Deportes, Kito Parada
Cedida

El alcalde de O Grove, José Cacabelos, y el concejal de Deportes, Kito Parada, visitaron este miércoles los trabajos de mejora y cambio de césped del campo de fútbol de Lampáns, una actuación que cuenta con una inversión de 143.000 euros del II Plan de Infraestructuras Deportivas de la Diputación de Pontevedra. Esta nueva mejora se suma a las ya efectuadas anteriormente en el terreno de juego, como el cambio de toda la iluminación, entre otros trabajos de mantenimiento.

“Estase rematando xa a implementación do césped. Agora hai que meterlle o caucho e completar toda a instalación para que se poida volver a disfrutar do campo de fútbol de Lampáns nos próximos 10 días”, explica el primer edil grovense, quien también apunta que “desde a concellería de Deportes estase facendo un investimento importante durante todo este ano en varias instalacións deportivas”.

Según explicó en su momento el diputado provincial Marcos Guisasola, con esta subvención se retirará la manta de césped artificial, se tratará la subbase y se repondrá la zona de juego con un nuevo césped con mejores prestaciones. También, se instalará nuevo equipamiento deportivo y se desmontará las canaletas perimetrales.

Te puede interesar

_ONI0232_17174923

Urovesa recibe 132 millones para crear un nuevo vehículo militar
Fátima Pérez
La concejala de Ensino, Carmen Silva, asistió esta semana a la presentación del curso de iniciación a la lengua y cultura gallegas y les deseó a los asistentes que esa formación les sea útil

Imparten en Boiro un curso de iniciación a la lengua y cultura galegas que impulsa el Concello a persoas recién llegadas a la comunidad autonómica
Chechu López
El campo del Chispa acoge los entrenamientos específicos para porteros de la academia de alto rendimiento

La “Goalkeeper Brain Academy” se consolida en su segundo año en Corón
Gonzalo Sánchez
El alcalde, Gonzalo Durán, presentó la programación festiva

El Concello de Vilanova asume la organización de San Simón de Baión tras quedarse sin comisión
A. Louro