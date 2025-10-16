O Grove efectúa la mejora del césped del campo de fútbol de Lampáns

El alcalde de O Grove, José Cacabelos, y el concejal de Deportes, Kito Parada Cedida

El alcalde de O Grove, José Cacabelos, y el concejal de Deportes, Kito Parada, visitaron este miércoles los trabajos de mejora y cambio de césped del campo de fútbol de Lampáns, una actuación que cuenta con una inversión de 143.000 euros del II Plan de Infraestructuras Deportivas de la Diputación de Pontevedra. Esta nueva mejora se suma a las ya efectuadas anteriormente en el terreno de juego, como el cambio de toda la iluminación, entre otros trabajos de mantenimiento.

“Estase rematando xa a implementación do césped. Agora hai que meterlle o caucho e completar toda a instalación para que se poida volver a disfrutar do campo de fútbol de Lampáns nos próximos 10 días”, explica el primer edil grovense, quien también apunta que “desde a concellería de Deportes estase facendo un investimento importante durante todo este ano en varias instalacións deportivas”.

Según explicó en su momento el diputado provincial Marcos Guisasola, con esta subvención se retirará la manta de césped artificial, se tratará la subbase y se repondrá la zona de juego con un nuevo césped con mejores prestaciones. También, se instalará nuevo equipamiento deportivo y se desmontará las canaletas perimetrales.