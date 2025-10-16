Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Grove

El Grupo Coper adquiere la empresa Atunlo, con plantas en O Grove y Cambados, por más de un millón de euros

El objetivo con esta actuación es seguir apostando por desarrollar su actividad industrial en Galicia y reflotar las antiguas fábricas

Redacción
16/10/2025 18:40
Protestas por los despidos en la sede grovense

La empresa Mare, del Grupo Coper, adquiere la compañía Atunlo O Grove por más de un millón de euros, tras la sentencia judicial del Juzgado Mercantil número tres de Pontevedra, autorizando la transmisión del 65% de la citada empresa, que posee el 100% de Frigoríficos Cambados, y a su vez posee el 50% de Central Lomera Portuguesa.

El precio comprende por ese 65% de la sociedad, según el auto, 500.000 euros, más el 40% del precio obtenido por la transmisión del 50% de las participaciones sociales de las que es titular Frigoríficos Cambados respecto del 50% del capital social de Central Lomera Portuguesa. Así, el precio total de la operación se ha fijado en 1.060.000 euros, de los que 500.000 provienen de Atunlo O Grove y los 560.000 restantes de la venta de Central Lomera.

El objetivo del Grupo Coper con esta actuación es seguir apostando por desarrollar su actividad industrial en Galicia y reflotar las antiguas plantas de Atunlo, gracias a su conocimiento del mercado y su larga experiencia en el sector.

De acuerdo con el grupo, este proceso se ha conseguido mediante la aportación y desembolso de 2,8 millones para obtener la aprobación y homologación de su Plan de Reestructuración, siguiendo escrupulosamente el cumplimiento del mismo.

Te puede interesar

Tapeo Solidario de una edición anterior

O Grove celebra la séptima edición del festival solidario Nos Seus Pés
Sandra Rey
El alcalde, el presidente de Emgrobes y la concejala de Comercio

El Concello y Emgrobes ponen en marcha la quinta edición de la campaña Mercanogrove
Sandra Rey
La portavoz nacionalista, Carmela Alfonso

El BNG acusa al gobierno local de “mentirlle ao Pleno” por una obra desestimada y ayuda en András
Redacción
Los escolares aprendieron técnicas básicas de reanimación

Formación al alumnado de Vilagarcía para salvar vidas
Fátima Frieiro