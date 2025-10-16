El Grupo Coper adquiere la empresa Atunlo, con plantas en O Grove y Cambados, por más de un millón de euros

Protestas por los despidos en la sede grovense

La empresa Mare, del Grupo Coper, adquiere la compañía Atunlo O Grove por más de un millón de euros, tras la sentencia judicial del Juzgado Mercantil número tres de Pontevedra, autorizando la transmisión del 65% de la citada empresa, que posee el 100% de Frigoríficos Cambados, y a su vez posee el 50% de Central Lomera Portuguesa.

El precio comprende por ese 65% de la sociedad, según el auto, 500.000 euros, más el 40% del precio obtenido por la transmisión del 50% de las participaciones sociales de las que es titular Frigoríficos Cambados respecto del 50% del capital social de Central Lomera Portuguesa. Así, el precio total de la operación se ha fijado en 1.060.000 euros, de los que 500.000 provienen de Atunlo O Grove y los 560.000 restantes de la venta de Central Lomera.

El objetivo del Grupo Coper con esta actuación es seguir apostando por desarrollar su actividad industrial en Galicia y reflotar las antiguas plantas de Atunlo, gracias a su conocimiento del mercado y su larga experiencia en el sector.

De acuerdo con el grupo, este proceso se ha conseguido mediante la aportación y desembolso de 2,8 millones para obtener la aprobación y homologación de su Plan de Reestructuración, siguiendo escrupulosamente el cumplimiento del mismo.