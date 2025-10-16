El Concello y Emgrobes ponen en marcha la quinta edición de la campaña Mercanogrove

El alcalde, el presidente de Emgrobes y la concejala de Comercio Cedida

El Concello, en colaboración con la Asociación de Empresarios de O Grove (Emgrobes), lanza la quinta edición de los bonos Mercanogrove, una iniciativa ya consolidada en el municipio y cuyo objetivo es dinamizar el consumo local y continuar impulsado el comercio de proximidad.

La propuesta mantiene la estructura habitual de todos los años: se ponen a disposición de los vecinos un total de 2.000 paquetes de bonos, con un valor de 30 euros cada uno. Cada paquete está compuesto por dos vales de diez euros y dos de cinco euros. La persona consumidora solo paga 20 euros, obteniendo así un ahorro directo de diez euros que podrá gastar en los comercios participantes. Los vales estarán disponibles a través de la plataforma habitual, al igual que los establecimientos adheridos.

Como novedad esta edición, y con el fin de facilitar la experiencia tanto a los negocios como a las personas usuarias, la participación por parte de los comercios podrá realizarse a través de la plataforma. En el caso de los consumidores, la compra de bonos se simplifica: tan solo es necesario vincular las adquisiciones con un número de teléfono o DNI, eliminando la obligatoriedad de introducir un correo electrónico.

La iniciativa ya contó en las ediciones pasadas con una respuesta muy positiva por parte de la comunidad comercial, contando con un sistema de repartición de bonos que incentiva el consumo de los vecinos. “O éxito dos bonos Mercanogrove é reflexo dunha colaboración sólida entre a administración e o sector empresarial. Seguimos apostando por este modelo porque funciona e porque a cidadanía o valora”, señala el alcalde.