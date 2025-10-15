EU de O Grove reclama explicaciones a la Diputación y al Concello por la demora en las obras del suministro de Meloxo

Miembros de Esquerda Unida en un Pleno Gonzalo Salgado

Esquerda Unida de O Grove solicita a la Diputación de Pontevedra y al Concello explicaciones ante la falta de avances en la renovación integral de la red de abastecimiento de la vía que sube a Meloxo, un proyecto que afirman que se anunció en el 2023 y que sigue sin ejecutarse.

El portavoz, José Antonio Otero, recuerda que en el Pleno del 2 de junio, tras preguntar por el proyecto, la concejala de Obras, Ángeles Domínguez, aseguró que “toda a documentación xa estaba en mans da Deputación”, que “o Concello cumprira co seu traballo” y que solo cuatro propietarios no aceptaran la cesión de terrenos.

Sin embargo, los izquierdistas señalan que esta semana “o alcalde afirmaba estar en contacto co ente provincial para a sinatura dun convenio, pero a realidade é que a obra segue a demorarse”, sentencian.

De esta forma, la formación reclama a ambas administraciones un justificante del envío de la respectiva documentación, así como cual es el estado del expediente y cuales son los pasos previstos para “que a obra sexa unha realidade”.

Además, también advierten de las constantes roturas que sufre el suministro, apuntando que la última tuvo lugar este martes, sumándose a otra que ocurrió el pasado fin de semana.