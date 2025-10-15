Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Grove

EU de O Grove reclama explicaciones a la Diputación y al Concello por la demora en las obras del suministro de Meloxo

Los izquierdistas advierten sobre las múltiples roturas que sufre la red de abastecimiento y los cortes de agua a los vecinos

Sandra Rey
15/10/2025 17:35
Miembros de Esquerda Unida en un Pleno
Miembros de Esquerda Unida en un Pleno
Gonzalo Salgado

Esquerda Unida de O Grove solicita a la Diputación de Pontevedra y al Concello explicaciones ante la falta de avances en la renovación integral de la red de abastecimiento de la vía que sube a Meloxo, un proyecto que afirman que se anunció en el 2023 y que sigue sin ejecutarse.

El portavoz, José Antonio Otero, recuerda que en el Pleno del 2 de junio, tras preguntar por el proyecto, la concejala de Obras, Ángeles Domínguez, aseguró que “toda a documentación xa estaba en mans da Deputación”, que “o Concello cumprira co seu traballo” y que solo cuatro propietarios no aceptaran la cesión de terrenos.

Sin embargo, los izquierdistas señalan que esta semana “o alcalde afirmaba estar en contacto co ente provincial para a sinatura dun convenio, pero a realidade é que a obra segue a demorarse”, sentencian.

De esta forma, la formación reclama a ambas administraciones un justificante del envío de la respectiva documentación, así como cual es el estado del expediente y cuales son los pasos previstos para “que a obra sexa unha realidade”.

Además, también advierten de las constantes roturas que sufre el suministro, apuntando que la última tuvo lugar este martes, sumándose a otra que ocurrió el pasado fin de semana.

Te puede interesar

Izan Calo en el tercer puesto

El ribeirense Eizan Calo logra el bronce en el Campeonato de España Alevín
María Caldas
El alcalde y la conselleira de Medio Ambiente, hoy, durante la rúbrica del acuerdo

La Xunta y A Illa firman el convenio de 1,2 millones para la separativa y mejora del saneamiento
Beni Yáñez
El Umia tendrá que esperar para estrenar el nuevo sintético de A Bouza

El Umia recibirá al Villalonga todavía en A Senra 2
Gonzalo Sánchez
El portavoz del BNG, Anselmo Noia

El BNG de O Grove exige al Concello que cubra la plaza de conserje del CEIP Valle Inclán
Sandra Rey