Los comerciantes de O Grove celebran el éxito de ventas de la feria de oportunidades Grovestock

Interior de la carpa de ventas de este año S. Rey

Los comerciantes de O Grove celebran el éxito de ventas conseguido durante los dos fines de semana en los que tuvo lugar este año la feria de oportunidades Grovestock, coincidiendo con la Festa do Marisco.

Así lo afirman desde la asociación Emgrobes, quienes revelan además la felicidad y satisfacción de los establecimientos participantes, exponiendo que la mayoría de ellos consiguió deshacerse de gran parte de su stock, así como recuperar la inversión hecha en la carpa de ventas.

Como novedad, a diferencia de otros años esta edición la feria tuvo lugar durante dos fines de semana, de viernes a domingo, un factor clave en el éxito conseguido. Asimismo, desde Emgrobes explican que la gran afluencia de visitantes en la península meca con motivo de la fiesta gastronómica también ayudó al crecimiento de las ventas, siendo los días más fuertes el sábado y el domingo.

En total, 14 establecimientos vendieron artículos con descuentos desde las once de la mañana hasta las diez de la noche, incluyendo productos como bisutería, calzado, juguetes, ropa y más. “É unha maneira de aproveitar a Festa do Marisco para que os establecementos poidan desfacerse do stock”, anunciaban desde Emgrobes.