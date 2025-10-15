El BNG de O Grove solicita al Concello que explique la instalación de un nuevo poste en la calle Hortos

El hueco donde se instalará la nueva columna Cedida

El BNG de O Grove pide al Concello que explique la instalación de un nuevo poste de electricidad en la calle Hortos, que estrecha aún más el ancho de la vía. El grupo nacionalista señala que la nueva columna va a comprometer la seguridad viaria de la zona, por donde ya difícilmente pasan ahora los coches y peatones, según afirman. Asimismo, exponen que su colocación “ten pouca lóxica”, ya que la calle se reformará de manera integral, incluyendo la canalización soterrada de los cables aéreos.

El portavoz del BNG, Anselmo Noia, revela que la instalación es para, supuestamente, sustituir a otro poste próximo, una actuación que también ha despertado el asombro de los vecinos de la zona, quienes –según explica Noia– apuntan que la columna actual no implica un peligro aparente, pues hace incluso de soporte de la nueva y polémica señal que prohibe el tránsito de vehículos pesados, a excepción del bus escolar.

“Non ten sentido que para enganchar de maneira provisional varios cables que xa teñen punto de apoio case na mesma localización, se lle engada á rúa outro elemento que pode complicar o tránsito das persoas e tamén dos vehículos, xerando unha situación de inseguridade viaria que pode dar máis dun problema”, advierte Noia.

Así, el portavoz nacionalista insta al alcalde, José Cacabelos, a que confirme si dicha columna no se va a colocar o va a ser un elemento “efémero” que desaparecerá con las obras de mejora de la calle. “Agardamos que este movemento de Elecnor non sexa un síntoma de que o alcalde sabe que a reforma da rúa Hortos se vai demorar máis do previsto”, señala.

Por todos estos motivos, desde el BNG piden explicaciones al ejecutivo local sobre por qué se ha autorizado a la compañía a abrir un hueco de cimentación para un nuevo poste, subrayando que “a situación co tráfico na rúa xa é extremadamente perigosa para o tránsito peonil”.