O Grove

El BNG de O Grove exige al Concello que cubra la plaza de conserje del CEIP Valle Inclán

Además, los nacionalistas reclaman que se efectúen las obras de mantenimiento en el centro educativo

Sandra Rey
15/10/2025 17:18
El portavoz del BNG, Anselmo Noia
Gonzalo Salgado

El BNG de O Grove exige al Concello que cubra cuanto antes la plaza de conserje del CEIP Valle Inclán, tal y como solicita la comunidad escolar, según exponen los nacionalistas. Tras mantener conversaciones con responsables del centro educativo, el Bloque denuncia que desde la jubilación del antiguo conserje ya se realizaron dos sustituciones, pero sin lograr mantener un operario continuo que garantice el servicio a largo plazo.

El portavoz, Anselmo Noia, subraya que esta falta de continuidad “está a repercuitr negativamente no funcionamento do colexio, obrigando ao persoal docente no só a atender as súas xornadas lectivas, senón tamén a asumir responsabilidades adicionais”, manifiesta.

Asimismo, los nacionalistas apuntan que “é lamentable” que la respuesta recibida por parte del ejecutivo local tras las reiteradas reclamaciones de la comunidad educativa fuese que “non hai persoal dispoñible ou que durante eventos como a Festa do Marisco o goberno local non tiña capacidade nin dispoñibilidade”, critican.

Asimismo, además de la situación por la plaza de conserje, el BNG también denuncia que el Concello “leva anos evitando ou dilatando no tempo as obras de mantenemento necesarias no colexio”, señalando actuaciones como la poda de los árboles del patio.

“Desde o BNG subliñamos que estas actuacións e melloras deben ser planificadas polo Concello, e non tratadas de maneira puntual. É necesaria unha programación e unha actuación estable. Non agardar a que os problemas nos coman”, concluyen.

