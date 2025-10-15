Actividades artísticas e infantiles entre la programación del festival solidario Nos Seus Pés

Una edición anterior del festival solidario Cedida

El festival solidario Nos Seus Pés ha relevado recientemente nuevas actividades en el marco de su séptima edición, entre las que se incluyen las iniciativas ‘Refuxio Artístico’ y ‘Nos Seus Pesiños’, esta última dirigida a los más pequeños.

En cuanto a ‘Refuxio Artístico’, se trata de un espacio de exposición y creación de arte en directo en la Praza do Corgo, que tendrá lugar durante todo el festival y que contará con la participación de personalidades locales como Andrea Menéndez, Diego Vites y Iago Fontoira, así como de otros municipios de la comunidad como Mish Bies Golas, Raquel Germade y Ricardo de Barreiro.

Todos ellos expondrán obras que abarcan diferentes disciplinas artísticas como la ilustración, el muralismo, la fotografía o diversas vertientes plásticas.

Por otro lado, el próximo sábado los niños y niñas podrán participar en las diferentes actividades de la iniciativa ‘Nos Seus Pesiños’ en el Colexio das Monxas, a partir de las 16 horas, pensadas para que los más pequeños se diviertan con sus familiares.

A las 16:30 tendrá lugar un obradoiro sobre grabado y estampa y, también, otro para hacer un mural de aves migratorios. Posteriormente, a las 19 horas, será el cuentacuentos “Contos como unha casa”, para niños de entre tres y seis años.

Las actividades tienen un precio de cinco euros por niño y uno por adulto, y lo recaudado irá destinado a los proyectos de la ONG ProemAID