O Grove saca a licitación las obras de humanización de varias calles del núcleo urbano del municipio

Fachada de la Casa Consistorial Gonzalo Salgado

El Concello de O Grove saca a licitación las obras de humanicación de las calles Regato, Peso, Con do Gato, Hortas y Fontiña, ubicadas en pleno núcleo urbano del municipio. La actuación cuenta con un presupuesto de 335.000 euros, financiado por la administración local, y con un plazo de ejecución de tres meses.

El objetivo de los trabajos es la realización de una intervención transformadora y de importancia estratégica en el entorno urbano de O Grove, que mejore sustancialmente las condiciones funcionales y estéticas de las citadas vías del municipio.

Además, la actuación supondrá una medida de reducción del CO2, contribuyendo así al descenso de emisiones de carbono en la localidad, una iniciativa llevada a cabo por el Concello con la finalidad de promover la movilidad sostenible y la eficiencia energética.