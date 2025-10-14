Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Grove

O Grove saca a licitación las obras de humanización de varias calles del núcleo urbano del municipio

Las vías son Regato, Peso, Con do Gato, Hortas y Fontiña

Sandra Rey
14/10/2025 06:09
Fachada de la Casa Consistorial
Gonzalo Salgado

El Concello de O Grove saca a licitación las obras de humanicación de las calles Regato, Peso, Con do Gato, Hortas y Fontiña, ubicadas en pleno núcleo urbano del municipio. La actuación cuenta con un presupuesto de 335.000 euros, financiado por la administración local, y con un plazo de ejecución de tres meses.

El objetivo de los trabajos es la realización de una intervención transformadora y de importancia estratégica en el entorno urbano de O Grove, que mejore sustancialmente las condiciones funcionales y estéticas de las citadas vías del municipio.

Además, la actuación supondrá una medida de reducción del CO2, contribuyendo así al descenso de emisiones de carbono en la localidad, una iniciativa llevada a cabo por el Concello con la finalidad de promover la movilidad sostenible y la eficiencia energética.

Te puede interesar

El ideal gallego

La campaña comercial ‘Merca en Sanxenxo’ avanza con un tercio de los bonos vendidos
Sandra Rey
El Inelsa Asmubal estuvo muy cerca de ganar el sábado a las canarias del Romade

Al Inelsa Asmubal se le escapa la victoria sobre la bocina
Gonzalo Sánchez
Ediles de los grupos del gobierno cuatripartito de Cambados, en una sesión plenaria

Más recortes en todas las áreas para lograr el equilibrio de gastos en Cambados para 2026
A. Louro
Liso González BNG Cambados

Cambados hace un análisis sobre las demandas en educación para presentar a la Consellería
A. Louro