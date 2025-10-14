El Concello de O Grove y la Diputación en negociaciones para la renovación integral del suministro de Meloxo

Lugar de actuación de la última reparación Cedida

El Concello de O Grove y la Diputación de Pontevedra se encuentran en medio de negociaciones para firmar un convenio que permita ejecutar la reparación integral de la red de sanemiento y abastecimiento de agua en la zona de Meloxo, concretamente en la carretera provincial EP-9103, conocida coloquialmente como la “subida a Meloxo”, según confirma el alcalde grovense, José Cacabelos. “É unha obra moi importante para nós e que necesita, como se pode comprobar, a renovación total do servicio”, manifiesta Cacabelos, quien confía que la actuación se pueda llevar a cabo en 2026.

Dicha parte del suministro se caracteriza por sufrir constantes roturas, siendo la última el pasado fin de semana. El suceso ocasionó que se tuviese que realizar un corte de agua durante casi 12 horas –desde la madrugada hasta la mañana del domingo– para poder arreglar la nueva brecha.

En esta línea, el portavoz del BNG, Anselmo Noia, critica que el gobierno local no comunicase a los vecinos el nuevo corte de agua, señalando que “cotribuíu a xerar máis complicacións ao impedir que puideran organizarse planificando a súa vida”.

En cuanto a los trabajos de reparación, el nacionalista apunta que “o goberno de Cacabelos leva demorando as obras dende 2023, primeiro por falta de xestión á hora de poñer a disposición os terreos necesarios, e agora por afán electoralista”. Así, destaca que “non hai interese por parte do PSOE en axilizar os traballos”, señalando que quieren acometer las obras el año que viene, anterior a las elecciones municipales, para “crear a sensación de que o Concello traballa e soluciona os problemas da zona”.