La concejalía de Educación de O Grove pendiente de la búsqueda de conserje para el CEIP Valle Inclán

El alcalde y la concejala de Educación Cedida

La concejala de Educación, Noemí Outeda, afirma que el Concello continúa pendiente de la adjudicación de un nuevo conserje para el CEIP Valle Inclán, una situación que genera malestar en la comunidad educativa al carecer de dicha figura por más de dos semanas.

En un principio, estaba estipulado que un nuevo operario se incorporase el 25 de septiembre en sustitución del anterior, pero según explica la edil grovense, debido a un trámite administrativo la gestión se está demorando más de lo previsto.

Outeda asegura estar en constante contacto con la dirección del centro para mantenerlos actualizados sobre la situación, afirmando que desde la administración local intentarán resolver el problema lo antes posible.

Además, esclarece que en ningún momento “se deixou o tema de lado”, pero que la falta de personal y la Festa do Marisco dificultaron aún más la gestión. “Non é que non estemos co tema, é que a veces o que parece para dous días, alóngase máis do previsto e do necesario”, explica.

La concejala reitera que la demora se debe a una simple cuestión administrativa, la cual esperan resolver lo antes posible y responder a la demanda que tanto padres como miembros del centro educativo llevan haciendo desde hace semanas.