O Grove

Récord en la LXII Festa do Marisco con 177.146 tíckets vendidos y 1.136.389 euros recaudados

El último sábado se registraron los mejores datos de venta en los 62 años de historia del evento

Sandra Rey
12/10/2025 22:00
Comensales en el último fin de semana del evento gastronómico
Comensales en el último fin de semana del evento gastronómico
Cedida

La Festa do Marisco cierra su 62 edición con los mejores datos de facturación hasta la fecha, recaudando un total de 1.136.389 euros de 177.146 tíckets vendidos. “Estamos ante a mellor edición da Festa do Marisco”, anunció el alcalde de O Grove, José Cacabelos, tras cerrar el recinto de la cita gastronómica hasta el 2026.

Durante los diez días consecutivos de la celebración se despacharon un total de 177.146 tíckets en la carpa de degustación, siendo las raciones más vendidas las de pulpo (10.600), seguidas de las de zamburiñas (8.716), las de navajas (8.334) y el arroz de marisco (8.059), que encabezaron la lista casi todas las jornadas.

Asimismo, el último fin de semana superó las expectativas, contando con una afluencia multitudinaria pese a no haber puente festivo. El día de ayer se coronó como el mejor de la historia en los sesenta y dos años de la fiesta gastronómica, con el despacho de 36.443 tíckets en total. La localidad estuvo hasta arriba desde la mañana hasta la noche, asociando también la afluencia de visitantes a la oferta musical del día, pues según afirman desde el Concello de O Grove, más de 9.000 personas asistieron al concierto de La La Love You, volviendo a batir récords de asistencia. La multitud se extendía por toda la explanada do Corgo, la Estatua do Mariscador y más allá de la carpa de la cafetería.

El vocalista de La La Love You, David Merino, sobre la multitud
El vocalista de La La Love You, David Merino, sobre la multitud
Cedida

Concurso Pratos de Mexillón

En la jornada de ayer también tuvo lugar el Concurso de Pratos de Mexillón de Amegrove. El certamen contó con Xaqui Ameixeiras, Pepo Suevos y Rogelio Santos Queiruga como jurado, quienes destacaron que “a Festa do Marisco é a mellor festa do mundo”, e valoraron las elaboraciones presentadas en la Casa da Terceira Idade, unos once platos con curiosas presentaciones que pusieron en valor al bivalvo. La entidad repartió en total 2.600 euros en premios.

festa do marisco 4
Participantes del concurso
Cedida

Tras la conclusión del evento gastronómico, Cacabelos se mostró muy satisfecho y reconoció el trabajo de toda la gente que contribuyó a que la fiesta saliese adelante: “sesenta persoas directamente contratadas polo Concello, o persoal que durante meses traballou para que a Festa do Marisco saíra adiante, e logo todo o producto que ofrecemos e a xente que o defendeu durante estos días”, manifestó.

En esta línea, el primer edil advirtió que “hai que remar conxuntamente porque a Festa do Marisco está por riba de calquera crítica”. Con todo, destacó que este éxito se verá reflejado en el sector turítico y de la restauración, subrayando que “estamos no mes de outubro, O Grove estivo cheo, e ningún día de agosto está así”.

Ahora, el alcalde grovense da ya la bienvenida a la próxima edición de 2026, resaltando su carácter internacional y desestacionalizador.

